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Мальорка — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка короля

Испания

"Мальорка" - "Жирона": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.01.2024 ⋊ Кубок короля на UA-Футбол

Мальорка — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка короля

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso

UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" не только сенсационно претендует на золото Ла Лиги, но и здорово шагает Кубком короля. До трофея осталось всего три победы, причем "Реал" из соревнования уже выбыл.

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Вне сомнений, Довбик, Цыганков и компания попробуют. На их стороне выдающаяся форма — 17 матчей без поражений подряд. За последнюю неделю каталонцы разобрали на запчасти сперва "Райо" в Кубке (3:1), а затем "Севилью" в Ла Лиге (5:1).

"Мальорка" не сильнее этих двоих на бумаге, но есть нюанс — она хороша на своем поле, где не проигрывает с 18 августа. 9 матчей без поражений, среди которых ничья 2:2 с "Барселоной" - это вызывает уважение.

Что по итогу перевесит — атакующая прыть "Жироны" или домашняя форма "Киновари" - узнаем уже в среду, 24 января, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia.TV. Начало встречи — в 20:30 по Киеву.

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Дивіться чвертьфінал Кубку короля Мальорка - Жирона
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