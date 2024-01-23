  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Мадридский Атлетико договорился с Антверпеном о трансфере хавбека - Инсайдер
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мадридский Атлетико договорился с Антверпеном о трансфере хавбека - Инсайдер

Испания

Между сторонами существует устная договоренность

Мадридский Атлетико договорился с Антверпеном о трансфере хавбека - Инсайдер

Фото: Антверпен

Новина українською

Мадридский "Атлетико" достиг устного соглашения с "Антверпеном" по трансферу Артура Вермерена.

По информации Фабрицио Романо, на прошлой неделе испанский клуб предложил 15 миллионов евро за трансфер игрока, но сегодня, 23 января, "Атлетико" прислал предложение в размере 25 миллионов евро.

Артур Вермерен является основным игроком "Антверпена". Он сыграл в бельгийской Про-Лиге 21 матч, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

Читайте такжеРоналдо: Мадридский Реал всегда имеет лучших игроков в мире. Это философия
По теме
yellow-arrow
Барселона попытается подписать звездных игроков Манчестер Сити и Атлетико Мадрид летом
yellow-arrow
Федерация футбола Испании подала жалобу в правоохранительные органы из-за утечки аудио VAR с матча Реал - Альмерия
yellow-arrow
Атлетик — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка короля
Атлетико (Мадрид) Антверпен Артур Вермерен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости