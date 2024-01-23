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Мадридский Атлетико договорился с Антверпеном о трансфере хавбека - Инсайдер
Между сторонами существует устная договоренность
Фото: Антверпен
Мадридский "Атлетико" достиг устного соглашения с "Антверпеном" по трансферу Артура Вермерена.
По информации Фабрицио Романо, на прошлой неделе испанский клуб предложил 15 миллионов евро за трансфер игрока, но сегодня, 23 января, "Атлетико" прислал предложение в размере 25 миллионов евро.
Артур Вермерен является основным игроком "Антверпена". Он сыграл в бельгийской Про-Лиге 21 матч, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
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Источник:FabrizioRomano
Опубликовал: Екатерина Власова
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