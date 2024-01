Кубок короля. Сельта — Реал Сосьедад 1:2. Баски на классе вышли в полуфинал

"Реал Сосьедад" в субботу одолел "Сельту" в Ла Лиге, а уже сегодня повторил фокус и в Кубке.

Уже на 2-й минуте счет открыл Оярсабаль, замкнув навес, и этот гол задал тон всему матчу.

Баски играли с преимуществом, почти каждая их атака была опасной; в то же время "Сельта" впереди не предлагала ничего и по счастливой случайности пошла на перерыв при счете 0:1. Андре Силва и тот же Оярсабаль могли забить больше.

Что не удалось им - то сделал дебютант Шеральдо Беккер уже после перерыва. Голландец в целомп провел неплохой матч, а на 66-й минуте еще и результативно убежал на ворота от центра поля.

Рафа Бенитес пытался оживить игру заменами, но выжать во втором тайме удалось только момент Сведберга, которого заблокировал Субельдия. Ну, и гол престижа в компенсированное время, когда все было уже решено.

8 - Mikel Oyarzabal has scored eight goals in 18 games against Celta de Vigo in all competitions and only against Athletic Club (eight) has he scored as many times in his career.



