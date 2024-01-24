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Жоан Лапорта - о судействе в матче Реал - Альмерия: Двум голам Мадрида предшествовали фолы
Президент Барселоны рассказал, что ему не понравилось в судействе этого матча
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал, что ему не понравилось в судействе игры "Реал" - "Альмерия".
- Какие из моментов, которые вы увидели и которые были повторно оценены ВАР, удивили вас больше всего?
- Кроме того, что двум голам "Реала" предшествовали фолы, в эпизоде с отмененным голом "Альмерии" я видел, как Беллингем хватал соперника за футболку.
И есть одна деталь, показательная для тех, кто играл в футбол: когда Беллингем лежит на газоне, он поглядывает на судью, будто говоря: "Посмотрим, обманул я его или нет". А потом игра продолжается - и следует гол, который, на мой взгляд, забит по правилам, - заявил президент "Барселоны".
Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Франсиско Эрнандеса Маэсо.
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