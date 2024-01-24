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Новичок Реала: Новый Пеле или Роналду? Я хочу быть собой

Испания

Признания молодого игрока

Новичок Реала: Новый Пеле или Роналду? Я хочу быть собой

Фото: twitter.com/Palmeiras

Новина українською

17-летний нападающий "Палмейраса" Эндрик, подписавший контракт с мадридским "Реалом" в декабре 2022 года, когда ему было 16 лет, рассказал о своей личной жизни в интервью каналу YouTube в Бразилии.

"Я ненавижу ночные клубы, ненавижу вечеринки. Предпочитаю ходить в ресторан со своей семьей. Мне даже не нравится знать, сколько я зарабатываю, сколько собираюсь зарабатывать, годы контракта... Я просто хочу играть в футбол.

Мне не хочется употреблять алкоголь из-за того, что я пережил в своей семье. Алкоголь – это не для меня. В отличие от покупок одежды. Мои родители контролируют меня, если я трачу слишком много, особенно на видеоигры. Когда мне исполнится 18, хотел бы начать ездить. Первое, что хочу сделать – приобрести собственную машину.

Есть люди, которые говорят и говорят, что я - новый Пеле, новый Роналду... Я хочу быть Эндриком, и для меня неважно то, о чём они говорят", - приводит слова молодой звезды Marca.

Напомним, что в состав "Королевского клуба" Эндрик присоединится в июле этого года.

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Эндрик
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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