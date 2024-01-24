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"Мы очень взволнованы". Тренер Жироны - о полуфинале Кубка Испании с Мальоркой
Мичел высказался о предстоящей игре с Мальоркой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Жироны" Мичел Анхель высказался о предстоящей игре с "Мальоркой" в 1/4 финала Кубка Испании.
"Никакой эйфории нет. Мы очень взволнованы, потому что это особенный матч для нас - клуб еще никогда не выходил в полуфинал Кубка. Это мотивация, но не эйфория, потому что это другое соревнование.
"Мальорка" дома - это хорошая команда, у нее отличные игроки, поэтому, только сыграв хорошо, мы сможем войти в историю. Это будет очень тяжело, нам нужна лучшая версия самих себя.
Я всегда придавал большое значение Кубку, и у меня было ощущение, что команда хочет пройти дальше и хорошо выступить. Самая важная игра недели - завтра, потому что она завтра", - приводит слова Мичела L'Esportiu.
Матч между командами состоится сегодня, 24 января, на стадионе "Иберостар" в 20:30.
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