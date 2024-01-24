"Мы очень взволнованы". Тренер Жироны - о полуфинале Кубка Испании с Мальоркой

Главный тренер "Жироны" Мичел Анхель высказался о предстоящей игре с "Мальоркой" в 1/4 финала Кубка Испании.

"Никакой эйфории нет. Мы очень взволнованы, потому что это особенный матч для нас - клуб еще никогда не выходил в полуфинал Кубка. Это мотивация, но не эйфория, потому что это другое соревнование.

"Мальорка" дома - это хорошая команда, у нее отличные игроки, поэтому, только сыграв хорошо, мы сможем войти в историю. Это будет очень тяжело, нам нужна лучшая версия самих себя.

Я всегда придавал большое значение Кубку, и у меня было ощущение, что команда хочет пройти дальше и хорошо выступить. Самая важная игра недели - завтра, потому что она завтра", - приводит слова Мичела L'Esportiu.