Официально: Атлетико подписал голкипера из чемпионата Румынии

Мадридский "Атлетико" официально объявил о подписании вратаря бухарестского "Рапида" Горацио Молдован.

Официальная пресс-служба клуба сообщает, что 26-летний голкипер подписал контракт со столичным клубом на 3,5 сезона.

В нынешнем сезоне Молдован провел 22 официальных матча за румынскую команду, в которых 10 раз сохранил ворота "сухими". В 2022 году вратарь получил первый вызов в сборную Румынии, в составе которой он провел 8 игр.

Ожидается, что после этого трансфера "матрасники" переключат внимание на полузащитника "Антверпена" Артура Вермерена и нападающего "Ювентуса" Мойзе Кина.