Мечта Гринвуда - переход в Барселону

Нападающий "Хетафе" Мейсон Гринвуд сказал своему близкому окружению, что его мечтой является переход летом в "Барселону", сообщает The Sun.

Испанский гранд наблюдает за бывшим игроком "Манчестер Юнайтед" в течение всего сезона. В состоянии "каталонцев" довольны выступлениями 22-летнего англичанина, и надеются вскоре заключить соглашение, согласно которому форвард станет игроком "Барселоны" в июне. По данным источника, "манкунианцы" не будут препятствовать трансфера игрока.

В этом сезоне Гринвуд провел 16 матчей в Ла Лиге, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи.