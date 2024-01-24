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Мечта Гринвуда - переход в Барселону
Форвард метит на новую вершину
Фото: Getty Images
Нападающий "Хетафе" Мейсон Гринвуд сказал своему близкому окружению, что его мечтой является переход летом в "Барселону", сообщает The Sun.
Испанский гранд наблюдает за бывшим игроком "Манчестер Юнайтед" в течение всего сезона. В состоянии "каталонцев" довольны выступлениями 22-летнего англичанина, и надеются вскоре заключить соглашение, согласно которому форвард станет игроком "Барселоны" в июне. По данным источника, "манкунианцы" не будут препятствовать трансфера игрока.
В этом сезоне Гринвуд провел 16 матчей в Ла Лиге, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи.
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