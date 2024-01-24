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Рауль планирует поменять место работы по окончании сезона
Легенда сливочных хочет перемен
Фото: twitter.com/RaulGonzalez
Главный тренер "Кастильи" Рауль размышляет над уходом из клуба.
Летом главными претендентами на 46-летнего специалиста были "Хетафе" и "Вильярреал", однако Гонсалес решил остаться в родном клубе. Однако, по данным Marca, легенда "Королевского клуба" настроена на уход после этого сезона, и находится в поисках проекта, который удовлетворит его, чтобы продолжить делать шаги в своей тренерской карьере.
Ожидается, что в должности наставника "Кастильи" Рауля может сменить другой игрок "Реала" - Альваро Арбелоа, возглавляющий молодежный клуб "сливочных" - Хувениль А.
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