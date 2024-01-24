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"Все решения в пользу Реала". Президент Барселоны обвинил VAR в предвзятости
Лапорта обвинил VAR в предвзятости
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта обвинил VAR в предвзятости. По его мнению, корпус видеоассистентов арбитра находится под давлением "Реала", поэтому всегда принимает решения в пользу мадридского клуба.
"Мы обеспокоены. "Барселона" восстановилась после травм игроков и хочет остаться в чемпионской гонке. Мы также надеемся, что наши соперники будут оступаться, и тогда мы сможем сократить разрыв. В воскресенье это могло случиться, но в том матче на "Бернабеу" была непонятная ситуация VAR - все решения VAR противоречили решениям арбитра.
Я считаю, что VAR, которая является инструментом помощи судьям, становится проблемой из-за злоупотребления его использования. Не люблю изображать из себя жертву, но мы обязаны соблюдать справедливость и честную игру.
Мы видим, что инструмент, который должен был бы помочь судьям, не помогает им, а ухудшает их работу. Как будто с ним неумело обращаются из-за давления, которое наши соперники ["Реал"] оказывают. И это давление приносит свои плоды. Потому что все решения идут в пользу "Реала", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
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