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"Все решения в пользу Реала". Президент Барселоны обвинил VAR в предвзятости

Испания

Лапорта обвинил VAR в предвзятости

"Все решения в пользу Реала". Президент Барселоны обвинил VAR в предвзятости

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта обвинил VAR в предвзятости. По его мнению, корпус видеоассистентов арбитра находится под давлением "Реала", поэтому всегда принимает решения в пользу мадридского клуба.

"Мы обеспокоены. "Барселона" восстановилась после травм игроков и хочет остаться в чемпионской гонке. Мы также надеемся, что наши соперники будут оступаться, и тогда мы сможем сократить разрыв. В воскресенье это могло случиться, но в том матче на "Бернабеу" была непонятная ситуация VAR - все решения VAR противоречили решениям арбитра.

Я считаю, что VAR, которая является инструментом помощи судьям, становится проблемой из-за злоупотребления его использования. Не люблю изображать из себя жертву, но мы обязаны соблюдать справедливость и честную игру.

Мы видим, что инструмент, который должен был бы помочь судьям, не помогает им, а ухудшает их работу. Как будто с ним неумело обращаются из-за давления, которое наши соперники ["Реал"] оказывают. И это давление приносит свои плоды. Потому что все решения идут в пользу "Реала", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

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Источник:
mundodeportivo
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Bаrcelinius
24.01.2024 в 15:17
Только, когда Перес сдохнет...
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Комментарии 1
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Bаrcelinius
24.01.2024 в 15:17
Только, когда Перес сдохнет...
Ответить
0
0

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