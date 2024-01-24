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Реал Сосьедад арендовал защитника Атлетико

Испания

Зимнее усиление для басков

Реал Сосьедад арендовал защитника Атлетико

Noticias de Gipuzkoa

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"Реал Сосьедад" официально объявил о переходе левого защитника мадридского "Атлетико" Хави Галана.

В стан басков Галан должен присоединиться на правах аренды. Пункт о праве выкупа игрока по ее окончании не предусматривается.

В этом сезоне 29-летний защитник провел 8 матчей в составе "матрасников", не отличившись результативными действиями.

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Опубликовал: Александр Бураков
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