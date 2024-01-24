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Реал Сосьедад арендовал защитника Атлетико
Зимнее усиление для басков
Noticias de Gipuzkoa
"Реал Сосьедад" официально объявил о переходе левого защитника мадридского "Атлетико" Хави Галана.
✍ Javi Galán llega cedido a la Real ????#GalánTxuriUrdin | #WeareReal pic.twitter.com/C3IpUEpFAk— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) January 24, 2024
В стан басков Галан должен присоединиться на правах аренды. Пункт о праве выкупа игрока по ее окончании не предусматривается.
В этом сезоне 29-летний защитник провел 8 матчей в составе "матрасников", не отличившись результативными действиями.
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Источник:Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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