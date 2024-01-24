Реал Сосьедад арендовал защитника Атлетико

"Реал Сосьедад" официально объявил о переходе левого защитника мадридского "Атлетико" Хави Галана.

В стан басков Галан должен присоединиться на правах аренды. Пункт о праве выкупа игрока по ее окончании не предусматривается.

В этом сезоне 29-летний защитник провел 8 матчей в составе "матрасников", не отличившись результативными действиями.