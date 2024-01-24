Капелло: Если Реалу нужна "девятка", то стоит обратить внимание на Холанда

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Фабио Капелло считает, что "сливочным" нужно подумать над приглашением нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.

"Если Мадрид планирует выходить на рынок, то им нужно подумать над тем, есть ли у них центральный нападающий топ-уровня. А у "Реала" его нет. Лучшим вариантом в таком случае будет Холанд. Но если речь заходит о приглашении лучшего футболиста, то это Мбаппе, конечно", - приводит слова Капелло издание Marca.