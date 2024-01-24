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Мальорка - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
Мальорка - Жирона: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 24.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" для украинского болельщика очень близка. Еще бы, ведь в ее составе зажигают Довбик и Цыганков. В предыдущем матче украинский тандем на двоих оформил четыре гола. Как будет на этот раз? На этот раз – не чемпионат, а Кубок Испании, но это не меняет сути.
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Матч Кубка Испании состоится в среду, 24-го января, в 20:30. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.
Кубок короля. 1/4 фіналу
24 січня. Пальма. "Сон Моїш"
"Мальорка" 20:30 "Жирона"
Арбітр: Хосе Мунуера Монтеро
Трансляція: MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Мальорка - ЖиронаСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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