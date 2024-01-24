Атлетик - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

В одном из матчей Кубка Испании сегодня, 24-го января, сыграет "Жирона". Все внимание к ней, но будет интересно и в параллельной встрече, где "Барселона" пожалует в гости к амбициозному "Атлетику". В таких противостояниях всегда много огня. Так что смотрим.

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Матч Кубка Испании состоится в среду, 24-го января, в 22:30. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 2.

Кубок короля. 1/4 финала

24 января. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" 22:30 "Барселона"

Арбитр: Хосе Санчес Мартинес

Трансляция: MEGOGO Футбол 2