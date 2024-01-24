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Атлетик - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
Атлетик - Барселона: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 24.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images
В одном из матчей Кубка Испании сегодня, 24-го января, сыграет "Жирона". Все внимание к ней, но будет интересно и в параллельной встрече, где "Барселона" пожалует в гости к амбициозному "Атлетику". В таких противостояниях всегда много огня. Так что смотрим.
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Матч Кубка Испании состоится в среду, 24-го января, в 22:30. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 2.
Кубок короля. 1/4 финала
24 января. Бильбао. "Сан-Мамес"
"Атлетик" 22:30 "Барселона"
Арбитр: Хосе Санчес Мартинес
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Трансляція матчу Атлетік - БарселонаСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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