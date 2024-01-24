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Мадридский Реал готов продать Винисиуса, чтобы подписать Мбаппе
Испанцы хотят осуществить трансфер Килиана
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Реала" Флорентино Перес считает, что Килиан Мбаппе является лучшим форвардом в мире, а Винисиус - второй.
76-летний испанец не на 100% уверен в бразильском нападающем. По информации SPORT, "Реал" может продать Винисиуса, чтобы получить значительную сумму для того, чтобы подписать Мбаппе.
Контракт 23-летнего футболиста с "Реалом" действует до июня 2027 года.
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Источник:DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
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