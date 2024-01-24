Мадридский Реал готов продать Винисиуса, чтобы подписать Мбаппе

Президент "Реала" Флорентино Перес считает, что Килиан Мбаппе является лучшим форвардом в мире, а Винисиус - второй.

76-летний испанец не на 100% уверен в бразильском нападающем. По информации SPORT, "Реал" может продать Винисиуса, чтобы получить значительную сумму для того, чтобы подписать Мбаппе.

Контракт 23-летнего футболиста с "Реалом" действует до июня 2027 года.