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Мадридский Реал готов продать Винисиуса, чтобы подписать Мбаппе

Испания

Испанцы хотят осуществить трансфер Килиана

Мадридский Реал готов продать Винисиуса, чтобы подписать Мбаппе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент "Реала" Флорентино Перес считает, что Килиан Мбаппе является лучшим форвардом в мире, а Винисиус - второй.

76-летний испанец не на 100% уверен в бразильском нападающем. По информации SPORT, "Реал" может продать Винисиуса, чтобы получить значительную сумму для того, чтобы подписать Мбаппе.

Контракт 23-летнего футболиста с "Реалом" действует до июня 2027 года.

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Винисиус Флорентино Перес Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
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