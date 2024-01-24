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Лапорта: Я уверен, что Барса добьется больших успехов во второй части сезона Ла Лиги
Президент Барселоны уверен в победе клуба
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что уверен в победе клуба в Ла Лиге в этом сезоне.
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"Будет трудно, но я верю, что мы будем претендовать на победу в Ла Лиге".
"Я всегда согласен с Хави, я уверен, что "Барса" достигнет больших успехов во второй части сезона, и мы выиграем в этом чемпионате", - добавил Лапорта.
Сейчас "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги и имеет 44 очка по итогам 21 тура.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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Bаrcelinius
24.01.2024 в 18:23
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