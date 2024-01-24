Лапорта: Я уверен, что Барса добьется больших успехов во второй части сезона Ла Лиги

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что уверен в победе клуба в Ла Лиге в этом сезоне.

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"Будет трудно, но я верю, что мы будем претендовать на победу в Ла Лиге".

"Я всегда согласен с Хави, я уверен, что "Барса" достигнет больших успехов во второй части сезона, и мы выиграем в этом чемпионате", - добавил Лапорта.

Сейчас "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги и имеет 44 очка по итогам 21 тура.