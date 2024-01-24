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Лапорта: Я уверен, что Барса добьется больших успехов во второй части сезона Ла Лиги

Испания
Обновлено

Президент Барселоны уверен в победе клуба

Лапорта: Я уверен, что Барса добьется больших успехов во второй части сезона Ла Лиги

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что уверен в победе клуба в Ла Лиге в этом сезоне.

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"Будет трудно, но я верю, что мы будем претендовать на победу в Ла Лиге".

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"Я всегда согласен с Хави, я уверен, что "Барса" достигнет больших успехов во второй части сезона, и мы выиграем в этом чемпионате", - добавил Лапорта.

Сейчас "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги и имеет 44 очка по итогам 21 тура.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Bаrcelinius
24.01.2024 в 18:23
Когда тренер дурак это ещё пол беды...
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
24.01.2024 в 18:23
Когда тренер дурак это ещё пол беды...
Ответить
0
0

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