Кубок короля. Мальорка — Жирона 3:2. Довбик и Цыганков вылетают

"Жирона" вылетела из Кубка короля от "Мальорки", которая выдала свой лучший матч в текущем сезоне.

Отчасти "Киновари" помогли кадровые потери каталонцев. После травм Хуанпе, Давида Лопеса и Эрика Гарсии "Жирона" осталась вообще без квалифицированных центрбеков; пришлось ставить в старт юного Якобишвили — и их пара с Блиндом стала катастрофой.

Ларин забил в быстром отрыве, куда убежал вместе с Дани Родригесом — это 1:0.

Дальше внезапно с линии штрафной пальнул Абдон; опорники "Жироны" были неизвестно где — и это 2:0.

Третий гол "Киновари" - вообще комедия. Якобишвили сперва удержал Ларина в игре плохой позицией, а затем рукой отбил его удар. Абдон реализовал пенальти.

3 - Mallorca have scored three goals in a first half of a game in all competitions for the first time this season, while Girona have conceded three goals in a first half also for the first time this campaign. Shocking. pic.twitter.com/1V6blRPtwJ