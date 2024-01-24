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Кубок короля. Мальорка — Жирона 3:2. Довбик и Цыганков вылетают

Испания

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Кубок короля. Мальорка — Жирона 3:2. Довбик и Цыганков вылетают

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafa Babot

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" вылетела из Кубка короля от "Мальорки", которая выдала свой лучший матч в текущем сезоне.

Отчасти "Киновари" помогли кадровые потери каталонцев. После травм Хуанпе, Давида Лопеса и Эрика Гарсии "Жирона" осталась вообще без квалифицированных центрбеков; пришлось ставить в старт юного Якобишвили — и их пара с Блиндом стала катастрофой.

Ларин забил в быстром отрыве, куда убежал вместе с Дани Родригесом — это 1:0.

Дальше внезапно с линии штрафной пальнул Абдон; опорники "Жироны" были неизвестно где — и это 2:0.

Третий гол "Киновари" - вообще комедия. Якобишвили сперва удержал Ларина в игре плохой позицией, а затем рукой отбил его удар. Абдон реализовал пенальти.

Помимо этого у "Мальорки" были еще 2-3 удобных шанса, а у "Жироны" - только удар Савио с паса Цыганкова в руки Грейфу.

На второй тайм Мичел выпустил последние козыри — Коуто и Довбика. Тем не менее, не сработало и это. "Киноварь" отошла назад и припарковала жесткий, слаженный "автобус" в то время, как "Жироне" постоянно не хватало темпа. Каждое движение каталонцы делали медленнее, чем могли бы.

По итогу отыграть в основное время удалось только один гол — это Стуани заработал и сам же реализовал пенальти.

За полторы минуты до конца Савио забил еще после мощной работы Довбика корпусом. но было уже поздно. Главные атаки каталонцев прошли раньше, и "Мальорка" их сдержала.

Для островитян выход в полуфинал Кубка — главная история этого сезона, ведь в Ла Лиге команда борется за выживание. "Жирона", тем временем, лидирует в чемпионате и, возможно, вылет из Кубка даже пойдет ей на пользу в плане свежести. Хотя, конечно, две кряду осечки на выезде и настораживают — пускай это и Кубок.

1/4 финала Кубка короля. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Жирона" - 3:2

Голы: Ларин, 21, Абдон, 28, 35 (с пенальти) — Стуани, 68 (с пенальти), Савио, 90+5

"Мальорка": Грайф — Гонсалес, Вальент, Раильо, Копете, Хауме Коста (Лато, 65) — Антонио Санчес (Морланес, 80), Маскарель, Дани Родригес (Саму Кошта, 65) — Абдон (Настасич, 71), Ларин (Мурики, 71)

"Жирона": Хуан Карлос — Арнау (Коуто, 46), Якобишвили, Блинд, Гутьеррес (Валери, 60) — Алейш Гарсия, Эррера (Довбик, 46) — Цыганков (Порту, 60), Мартин (Торре, 73), Савио — Стуани

Предупреждения: Дани Родригес, 37, Хауме Коста, 39, Раильо, 67, Настасич, 90+8, Саму Кошта, 90+4 - Блинд, 90+4, Коуто, 90+4

Удаление: Раильо, 67

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Комментарии
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Bаrcelinius
24.01.2024 в 23:32
Даихуйсним.
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Комментарии 4
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Bаrcelinius
24.01.2024 в 23:32
Даихуйсним.
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0
1
metall5291 (Kharkiv)
24.01.2024 в 22:55
Не особенно и удивлен. Как я понимаю, Жирона решила слить кубок ради победы (или наиболее высокого места) в чемпионате. Пусть ещё Атлетик минуснёт вторых каталонцев, и будет всё ОК.
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1
1
Romerik (YNWA)
24.01.2024 в 22:44
Програли і програли. Добре. Нех... На два турніри розпилятися. Якщо хотіли історично виходити в півфінал, треба було основу зі старту ставити, а не наступати на ті ж самі граблі, як з Альмерією
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Sashaselik (Чернигов)
24.01.2024 в 22:34
первый раз решил посмотреть Жирону и ..... больше смотреть не буду пусть выигрывают...
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