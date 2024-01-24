Кубок короля. Мальорка — Жирона 3:2. Довбик и Цыганков вылетают

"Жирона" вылетела из Кубка короля от "Мальорки", которая выдала свой лучший матч в текущем сезоне.

Отчасти "Киновари" помогли кадровые потери каталонцев. После травм Хуанпе, Давида Лопеса и Эрика Гарсии "Жирона" осталась вообще без квалифицированных центрбеков; пришлось ставить в старт юного Якобишвили — и их пара с Блиндом стала катастрофой.

Ларин забил в быстром отрыве, куда убежал вместе с Дани Родригесом — это 1:0.

Дальше внезапно с линии штрафной пальнул Абдон; опорники "Жироны" были неизвестно где — и это 2:0.

Третий гол "Киновари" - вообще комедия. Якобишвили сперва удержал Ларина в игре плохой позицией, а затем рукой отбил его удар. Абдон реализовал пенальти.

3 - Mallorca have scored three goals in a first half of a game in all competitions for the first time this season, while Girona have conceded three goals in a first half also for the first time this campaign. Shocking. pic.twitter.com/1V6blRPtwJ — OptaJose (@OptaJose) January 24, 2024

Помимо этого у "Мальорки" были еще 2-3 удобных шанса, а у "Жироны" - только удар Савио с паса Цыганкова в руки Грейфу.

На второй тайм Мичел выпустил последние козыри — Коуто и Довбика. Тем не менее, не сработало и это. "Киноварь" отошла назад и припарковала жесткий, слаженный "автобус" в то время, как "Жироне" постоянно не хватало темпа. Каждое движение каталонцы делали медленнее, чем могли бы.

По итогу отыграть в основное время удалось только один гол — это Стуани заработал и сам же реализовал пенальти.

За полторы минуты до конца Савио забил еще после мощной работы Довбика корпусом. но было уже поздно. Главные атаки каталонцев прошли раньше, и "Мальорка" их сдержала.

4 - Cyle Larin has scored four goals in his last five games for Mallorca in all competitions (14 shots), having managed just two goals in his first 19 games for the club (43 shots). Fire. pic.twitter.com/MtDxvjGvkY — OptaJose (@OptaJose) January 24, 2024

Для островитян выход в полуфинал Кубка — главная история этого сезона, ведь в Ла Лиге команда борется за выживание. "Жирона", тем временем, лидирует в чемпионате и, возможно, вылет из Кубка даже пойдет ей на пользу в плане свежести. Хотя, конечно, две кряду осечки на выезде и настораживают — пускай это и Кубок.

1/4 финала Кубка короля. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Жирона" - 3:2

Голы: Ларин, 21, Абдон, 28, 35 (с пенальти) — Стуани, 68 (с пенальти), Савио, 90+5

"Мальорка": Грайф — Гонсалес, Вальент, Раильо, Копете, Хауме Коста (Лато, 65) — Антонио Санчес (Морланес, 80), Маскарель, Дани Родригес (Саму Кошта, 65) — Абдон (Настасич, 71), Ларин (Мурики, 71)

"Жирона": Хуан Карлос — Арнау (Коуто, 46), Якобишвили, Блинд, Гутьеррес (Валери, 60) — Алейш Гарсия, Эррера (Довбик, 46) — Цыганков (Порту, 60), Мартин (Торре, 73), Савио — Стуани

Предупреждения: Дани Родригес, 37, Хауме Коста, 39, Раильо, 67, Настасич, 90+8, Саму Кошта, 90+4 - Блинд, 90+4, Коуто, 90+4

Удаление: Раильо, 67