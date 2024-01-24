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Бальде получил травму в матче против Атлетик Бильбао
Защитник покинул поле на 21 минуте
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Сегодня, 24 января, "Атлетик Бильбао" играет против "Барселоны" в рамках четвертьфинала Кубка Испании.
В первом тайме на 21' минуте Алехандро Бальде был вынужден покинуть поле из-за травмы ноги. Вместо него вышел 17-летний Эктор Форт.
Alejandro Balde was subbed off for Barcelona with an apparent leg injury just 23 minutes into the game. pic.twitter.com/RN1NZ64Qom— ESPN FC (@ESPNFC) January 24, 2024
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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