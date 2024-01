Бальде получил травму в матче против Атлетик Бильбао

Сегодня, 24 января, "Атлетик Бильбао" играет против "Барселоны" в рамках четвертьфинала Кубка Испании.

В первом тайме на 21' минуте Алехандро Бальде был вынужден покинуть поле из-за травмы ноги. Вместо него вышел 17-летний Эктор Форт.

Alejandro Balde was subbed off for Barcelona with an apparent leg injury just 23 minutes into the game. pic.twitter.com/RN1NZ64Qom