Бальде получил травму в матче против Атлетик Бильбао

Сегодня, 24 января, "Атлетик Бильбао" играет против "Барселоны" в рамках четвертьфинала Кубка Испании.

В первом тайме на 21' минуте Алехандро Бальде был вынужден покинуть поле из-за травмы ноги. Вместо него вышел 17-летний Эктор Форт.