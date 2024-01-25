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16-летний вингер Барселоны Ямаль установил уникальное достижение в Кубке Испании

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Ямаль забил гол в четвертьфинале Кубка Испании

16-летний вингер Барселоны Ямаль установил уникальное достижение в Кубке Испании

Getty Images / Global Images Ukraine

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16-летний испанский вингер "Барселоны" Ламин Ямаль забил гол в четвертьфинале Кубка Испании с "Атлетиком", став самым молодым игроком в XXI веке, который забивал в Кубке короля.

Ламин Ямаль вышел в стартовом составе на матч 1/4 финала Кубка Испании с "Атлетиком". На 32-й минуте встречи при счете 1:1 юный вингер забил с передачи Жюля Кунде. Этот гол стал уникальным для игрока "Барселоны". Благодаря этому забитому мячу Ямаль побил рекорд турнира, став самым молодым игроком в XXI веке, который забивал в этом соревновании.

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Напомним, каталонская "Барселона" в четвертьфинале Кубка короля проиграла в дополнительное время "Атлетику" из Бильбао со счетом 2:4.

Сейчас Ямалю 16 лет и 195 дней, тогда как Хуанми Хименесу, экс-рекордсмену по этому показателю, в 2010 году было 16 лет 238 дней. Хуанми забил гол в составе "Малаги" в матче с "Хетафе" в рамках 1/8 финала Кубка короля.

В нынешнем сезоне Ламин Ямаль сыграл во всех турнирах за клуб в 29 матчах, забив три гола и отдав пять результативных передач.

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Барселона Ламин Ямал
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Источник:
MisterChip
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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