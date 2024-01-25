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"Прекрасный вечер с выпивкой". Главный тренер Мальорки - о победе над Жироной

Испания

Хавьер Агирре высказался о победе над Жироной

"Прекрасный вечер с выпивкой". Главный тренер Мальорки - о победе над Жироной

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Главный тренер "Мальорки" Хавьер Агирре высказался о победе над "Жироной" (3:2) в матче 1/4 финала Кубка Испании.

"Давайте не будем забывать, что "Жирона" забила нам пять голов в Ла Лиге. Мы многому научились на этом поражении. Начнём с того, что сегодня мы не дали им места, и мы были очень аккуратными и серьёзными.

Пройти так далеко было нелегко. Нам не забили до этого ни одного гола, и сегодня вечером наши люди остались довольны прекрасной атмосферой вечера с выпивкой", - приводит слова Агирре Mundo Deportivo.

"Мальорка" прошла в полуфинал Кубка Испании, пропустив всего два мяча (оба в 1/4 финала от "Жироны").

Также в полуфинал турнира вышли "Реал Сосьедад" и "Атлетик Бильбао". Сегодня в заключительном четвертьфинальном матче сыграют между собой мадридский "Атлетико" и "Севилья".

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Хавьер Агирре Мальорка Жирона
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Источник:
mundodeportivo
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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