"Прекрасный вечер с выпивкой". Главный тренер Мальорки - о победе над Жироной

Главный тренер "Мальорки" Хавьер Агирре высказался о победе над "Жироной" (3:2) в матче 1/4 финала Кубка Испании.

"Давайте не будем забывать, что "Жирона" забила нам пять голов в Ла Лиге. Мы многому научились на этом поражении. Начнём с того, что сегодня мы не дали им места, и мы были очень аккуратными и серьёзными.

Пройти так далеко было нелегко. Нам не забили до этого ни одного гола, и сегодня вечером наши люди остались довольны прекрасной атмосферой вечера с выпивкой", - приводит слова Агирре Mundo Deportivo.