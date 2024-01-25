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Вермерен прилетел в Мадрид для подписания контракта с Атлетико - Источник

Испания

Мадридцы договорились о полноценном трансфере хавбека за 22 млн евро

Вермерен прилетел в Мадрид для подписания контракта с Атлетико - Источник

Фото: Антверпен

Новина українською

Полузащитник "Антверпена" Артур Вермерен в эти минуты находится в Мадриде. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо

По информации источника, 18-летний футболист прибыл в Испанию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с "Атлетико". Ранее стало известно, что мадридцы договорились с "Антверпеном" о полноценном трансфере хавбека за 22 млн евро + дополнительные бонусы.

В нынешнем сезоне Вермерен провел за "Антверпен" 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 30 млн евро.

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Атлетико (Мадрид) Артур Вермерен
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Источник:
Romano
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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