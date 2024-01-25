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Вермерен прилетел в Мадрид для подписания контракта с Атлетико - Источник
Мадридцы договорились о полноценном трансфере хавбека за 22 млн евро
Фото: Антверпен
Полузащитник "Антверпена" Артур Вермерен в эти минуты находится в Мадриде. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо
По информации источника, 18-летний футболист прибыл в Испанию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с "Атлетико". Ранее стало известно, что мадридцы договорились с "Антверпеном" о полноценном трансфере хавбека за 22 млн евро + дополнительные бонусы.
В нынешнем сезоне Вермерен провел за "Антверпен" 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 30 млн евро.
????⚪️???? Here’s Arthur Vermeeren with his lawyer and his girlfriend in Madrid to complete details of his move to Atléti.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2024
It’s expected to be sealed today. ⏳⌛️
???? @david_vdbpic.twitter.com/8DnBrRfwtA
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