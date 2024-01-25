Хави - 44 года: что вы знаете о легенде Барселоны? Квиз от UA-Футбол

Этой ночью "Барселона" вылетела от "Атлетика" в четвертьфинале Кубка Испании, не сумев сделать подарок своему тренеру ко Дню рождения. Сегодня, 25 января, наставнику и легенде каталонцев Хави Эрнандесу исполняется 44 года.

По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете его карьеру как игрока, и как тренера, пройдя наш квиз.