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Хави - 44 года: что вы знаете о легенде Барселоны? Квиз от UA-Футбол

Испания

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Хави - 44 года: что вы знаете о легенде Барселоны? Квиз от UA-Футбол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Этой ночью "Барселона" вылетела от "Атлетика" в четвертьфинале Кубка Испании, не сумев сделать подарок своему тренеру ко Дню рождения. Сегодня, 25 января, наставнику и легенде каталонцев Хави Эрнандесу исполняется 44 года.

По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете его карьеру как игрока, и как тренера, пройдя наш квиз.

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