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Хави - 44 года: что вы знаете о легенде Барселоны? Квиз от UA-Футбол
Делитесь результатами и самыми яркими воспоминаниями из карьеры испанца в комментариях
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Этой ночью "Барселона" вылетела от "Атлетика" в четвертьфинале Кубка Испании, не сумев сделать подарок своему тренеру ко Дню рождения. Сегодня, 25 января, наставнику и легенде каталонцев Хави Эрнандесу исполняется 44 года.
По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете его карьеру как игрока, и как тренера, пройдя наш квиз.
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