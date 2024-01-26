Лас-Пальмас — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Лас-Пальмас" и "Реал" встретятся в очередном туре Ла Лиги, и это противостояние двух лучших оборон турнира. У островитян всего 17 пропущенных в 21 туре, у Мадрида — 13.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Безусловно, "Реал" - фаворит. "Лас-Пальмас" не может выиграть у него с далекого 2001 года, хотя палки в колеса в виде ничьих и вставляет. Могут они это и сейчас. Последние два матча островитяне выиграли с общим счетом 5:0.

"Реал", в свою очередь, проиграл в текущем сезоне только дважды — и оба раза "Атлетико". Осечек почти нет — лишь 7 потерянных очков на чужих полях. Но есть и ложка дегтя — на Канарах из-за перебора карточек не сыграет Джуд Беллингем.

Удастся ли Мадриду показать класс без своего самого результативного игрока — узнаем в субботу , 27 января , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало — в 17:15 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Лас-Пальмас - Реал Мадрид Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>