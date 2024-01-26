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Лас-Пальмас — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Лас-Пальмас" — "Реал Мадрид": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.01.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Лас-Пальмас — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

UA-Футбол
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"Лас-Пальмас" и "Реал" встретятся в очередном туре Ла Лиги, и это противостояние двух лучших оборон турнира. У островитян всего 17 пропущенных в 21 туре, у Мадрида — 13.

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Безусловно, "Реал" - фаворит. "Лас-Пальмас" не может выиграть у него с далекого 2001 года, хотя палки в колеса в виде ничьих и вставляет. Могут они это и сейчас. Последние два матча островитяне выиграли с общим счетом 5:0.

"Реал", в свою очередь, проиграл в текущем сезоне только дважды — и оба раза "Атлетико". Осечек почти нет — лишь 7 потерянных очков на чужих полях. Но есть и ложка дегтя — на Канарах из-за перебора карточек не сыграет Джуд Беллингем.

Удастся ли Мадриду показать класс без своего самого результативного игрока — узнаем в субботу, 27 января, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало — в 17:15 по Киеву.

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Дивіться матч Прімери Лас-Пальмас - Реал Мадрид
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