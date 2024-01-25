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Отказ - не в счет. Ливерпуль все еще заинтересован в трансфере форварда Сосьедада

Испания
Обновлено

Английский клуб будет пытаться подписать форварда летом

Отказ - не в счет. Ливерпуль все еще заинтересован в трансфере форварда Сосьедада

Фото: Real Sociedad de Fútbol

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Вингер "Реала Сосьедад" Такефуса Кубо дважды отклонял предложения от Саудовской Аравии, несмотря на то, что "Аль-Наср" предлагал ему более 20 миллионов евро за сезон.

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"Ливерпуль" связался с агентами Такефусы перед январскими трансферами, но им сказали, что он останется в "Реале Сосьедад" до лета. Но английский клуб не сдается и попытается осуществить трансфер 22-летнего игрока в конце этого сезона.

Кубо в Ла Лиге сыграл 18 матчей, забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Ливерпуль Такефуса Кубо
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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