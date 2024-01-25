Кубок короля. Атлетико — Севилья 1:0. Даже автобус не помог

"Атлетико" добыл сложную, но абсолютно справедливую победу над "Севильей" в четвертьфинале Кубка короля.

Об игре "Нервиона" лучше всего говорит то, что первый удар в створ ворот Облака гости нанесли на 64-й минуте, да и то опасности он не таил. Да-да, "Севилья" приехала сугубо обороняться; 7-8 человек вообще не переходили центр поля.

Это осложнило игру "Атлетико", который и без того порядочно устал за последнее время — 3:5 и 4:2 с "Реалом" это вам не шутки.

Лучший шанс "Матрасников" в первом тайме имел Гризманн, но поскользнулся, исполняя пенальти. Даже с таким мастером бывает.

Antoine Griezmann slipped taking his penalty ????

pic.twitter.com/vObxsWx3dr — CentreGoals. (@centregoals) January 25, 2024

Во втором тайме Антуан пытался исправиться, но в первом случае чуть промахнулся, а во втором судьи свистнули офсайд.

Поняв, что у Гризманна не пойдет, Симеоне поменял его и Морату на запасную пару форвардов Депай — Корреа, и это решение стало ключевым. Оборона "Севильи" наелась за 70 минут, и когда эти двое появились — гости были уже "готовы" пропускать. Первый гол Депая опять отменил ВАР — офсайд. А вот со второй попытки Корреа таки отдал на Мемфиса вовремя — и это 1:0.

А что "Нервион"? На последней компенсированной минуте Ламела почти нарисовал пенальти, но есть ВАР, и он все увидел.

Таким образом, в полуфиналах Кубка в этом году сыграют "Атлетико", "Атлетик", "Реал Сосьедад" и "Мальорка". Неочевидные участники, согласитесь. Тем временем яма "Севильи" становится только глубже. С такой игрой команда легко может вылететь в Сегунду.

???????? Goal: Memphis Depay | Atlético Madrid 1-0 Sevillapic.twitter.com/zVRsre3an3 — FootColic ⚽️ (@FootColic) January 25, 2024

1/4 финала Кубка короля. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Севилья" - 1:0

Гол: Депай, 79

"Атлетико": Облак — Витсель, Хименес, Эрмосо — Молина (Льоренте, 56), де Пауль, Коке, Сауль (Барриос, 56), Самуэл Лино — Гризманн (Корреа, 65), Мората (Депай, 65)

"Севилья": Нюланд — Ньянзу, Рамос, Маркао — Навас (Хуанлу, 70), Соу (Рафа Мир, 83), Сумаре, Оливер (Ракитич, 51), Педроса (Акунья, 83) — Окампос, Ромеро (Ламела, 70)

Предупреждения: Хименес, 63, Эрмосо, 71, Коке, 76 — Оливер, 33, Рамос, 39, Педроса, 62, Ламела, 73, Ракитич, 82