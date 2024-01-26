Бывший президент федерации футбола Испании предстанет перед судом за поцелуй

Бывший президент федерации футбола Испании Луис Рубиалес должен предстать перед судом за поцелуй футболистки Дженни Эрмосо.

Об этом заявил судья верховного уголовного суда Испании после предварительного расследования, в котором он пришел к выводу, что жест бывшего футбольного главы "был совершен в одностороннем порядке и неожиданным образом".

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Верховный суд заявил в четверг, что следователь судья Франсиско де Хорхе также предложил судить трех других лиц, в том числе бывшего тренера женской команды Хорхе Уилду, за их вероятные попытки заставить Эрмосо публично заявить, что поцелуй был совершен по взаимному согласию.

Решение было принято через пять месяцев спустя после того, как Рубиалес схватил нападающую женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо за голову во время телевизионного празднования победы Испании на чемпионате мира, поцеловав ее в губы.