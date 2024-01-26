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"Меня дисквалифицируют, если я скажу, что думаю". Игрок Севильи - о матче с Атлетико
Маркан остался недоволен неназначенным пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Maria de Gracia Jiménez/Eurasia Sport Images
Защитник "Севильи" Маркан остался недоволен неназначенным пенальти в четвертьфинальном матче Кубка Испании с "Атлетико" (0:1).
"Сложная игра. В матче произошло много всего. Мы были намного более сосредоточены, больше бегали, хотели большего, и это было самое главное. Но в игре произошло много всего. Если я скажу то, что думаю, то буду дисквалифицирован на два или три месяца. Поэтому я предпочитаю ничего не говорить. Мы идем дальше", - приводит слова Маркана Sport.es.
Ранее в полуфинал Кубка Испании вышли "Атлетик", "Реал Сосьедад" и "Мальорка". Действующим победителем Кубка Испании является мадридский "Реал", который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл "Осасуну" со счетом 2:1.
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