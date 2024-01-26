Президент Атлетико: Мне не нравится ВАР. Эта система дает больше проблем, чем пользы

Президент "Атлетико" раскритиковал систему ВАР.

"Я не собираюсь комментировать то, что произошло с ВАР. Все видят, как это происходит и как система используется. Все согласны, но я не собираюсь бороться за то, чтобы изменить это.

Мне не нравится ВАР. Эта система дает больше проблем, чем пользы", - сказал Энрике Сересо.