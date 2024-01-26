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Президент Атлетико: Мне не нравится ВАР. Эта система дает больше проблем, чем пользы
Президент раскритиковал систему ВАР
Getty Images
Президент "Атлетико" раскритиковал систему ВАР.
"Я не собираюсь комментировать то, что произошло с ВАР. Все видят, как это происходит и как система используется. Все согласны, но я не собираюсь бороться за то, чтобы изменить это.
Мне не нравится ВАР. Эта система дает больше проблем, чем пользы", - сказал Энрике Сересо.
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Источник:marca
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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