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Президент Атлетико: Мне не нравится ВАР. Эта система дает больше проблем, чем пользы

Испания

Президент раскритиковал систему ВАР

Президент Атлетико: Мне не нравится ВАР. Эта система дает больше проблем, чем пользы

Getty Images

Новина українською

Президент "Атлетико" раскритиковал систему ВАР.

"Я не собираюсь комментировать то, что произошло с ВАР. Все видят, как это происходит и как система используется. Все согласны, но я не собираюсь бороться за то, чтобы изменить это.

Мне не нравится ВАР. Эта система дает больше проблем, чем пользы", - сказал Энрике Сересо.

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Источник:
marca
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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