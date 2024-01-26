Саудовцы сделали многомиллионное предложение полузащитнику Бетиса Иско - Источник

Саудовцы хотят подписать полузащитника "Бетиса" Иско.

С испанцем связались представители саудовской лиги, чтобы попытаться убедить его присоединиться к одной из местных команд."Бетису" также сообщили об интересе. Первые переговоры с игроком уже состоялись.

As подтверждает эти сведения и пишет, что саудовцы сделали Иско многомиллионное предложение. Они хотят, чтобы он присоединился к одному из четырех местных топ-клубов - "Аль-Насру", "Аль-Ахли", "Аль-Хилялю" или "Аль-Иттихаду".

Недавно Иско продлил контракт с "Бетисом" на 3,5 сезона, теперь он рассчитан до июня 2027 года. По нему выросла как зарплата игрока, так и его отступные. Теперь они составляют 20 млн евро. Если саудовцы переубедят испанца, то должны будут заплатить за него "Бетису" именно эту сумму.

В этом сезоне экс-полузащитник "Реала" забил 6 голов и сделал 5 результативных передач в 27 матчах за "Бетис".