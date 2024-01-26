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Анчелотти: Завтра сыграет Лунин

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Анчелотти: Завтра сыграет Лунин

rea lmadrid

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Карло Анчелотти перед матчем с "Лас-Пальмасом" объявил, что в следующем матче мадридского "Реала" в Ла Лиге место в воротах с первых минут будет занимать украинский голкипер Андрей Лунин.

"Завтра сыграет Лунин. У меня нет проблем сказать, кто будет играть. В среду я скажу, кого выберу на матч в четверг", - сказал итальянский специалист официальной пресс-службе "сливочных"

Напомним, что игра между "Реалом" и "Лас Пальмасом" состоится завтра, 27 января, в 17:15. Сейчас "Королевский клуб" находится на 2-м месте чемпионата, но имеет одну игру в запасе.

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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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