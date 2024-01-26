Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти: Завтра сыграет Лунин
Ротация продолжается
rea lmadrid
Карло Анчелотти перед матчем с "Лас-Пальмасом" объявил, что в следующем матче мадридского "Реала" в Ла Лиге место в воротах с первых минут будет занимать украинский голкипер Андрей Лунин.
"Завтра сыграет Лунин. У меня нет проблем сказать, кто будет играть. В среду я скажу, кого выберу на матч в четверг", - сказал итальянский специалист официальной пресс-службе "сливочных"
Напомним, что игра между "Реалом" и "Лас Пальмасом" состоится завтра, 27 января, в 17:15. Сейчас "Королевский клуб" находится на 2-м месте чемпионата, но имеет одну игру в запасе.
Популярное сейчас
- Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Испании
- Экс-обладатель Золотого Мяча - про своего сына: Если бы мог - я отдал бы ему свои глазы
- Шевченко стал главой УАФ, Шахтер согласовал подписание бразильца и возвращение Карима Бензема. Главные новости за 25 января
- Леоненко: Читаешь – Довбика приглашают 500 клубов, а смотришь – он в запасе Жироны
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО