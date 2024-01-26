Анчелотти: Куртуа и Милитао могут вернуться в этом сезоне

Главный тренер " Реала " Карло Анчелотти рассказал, как идет процесс восстановления после травмы голкипера Тибо Куртуа и защитника Эдера Милитао.

"Куртуа и Милитао могут сыграть в этом сезоне. Процесс восстановления идет очень хорошо, они тренируются на индивидуальном уровне.

Сейчас февраль, и восстановление от таких травм, как у них, длится 6-8 месяцев, поэтому я думаю, что они сыграют в этом сезоне", – рассказал Анчелотти.