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Анчелотти: Куртуа и Милитао могут вернуться в этом сезоне

Испания
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Лунину и Кепе приготовиться

Анчелотти: Куртуа и Милитао могут вернуться в этом сезоне

Фото: twitter.com/thibautcourtois

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал, как идет процесс восстановления после травмы голкипера Тибо Куртуа и защитника Эдера Милитао.

"Куртуа и Милитао могут сыграть в этом сезоне. Процесс восстановления идет очень хорошо, они тренируются на индивидуальном уровне.

Сейчас февраль, и восстановление от таких травм, как у них, длится 6-8 месяцев, поэтому я думаю, что они сыграют в этом сезоне", – рассказал Анчелотти.

Напомним, что пока Куртуа травмирован, в воротах "Реала" переменно играют украинец Андрей Лунин и арендованный у "Челси" Кепа Аррисабалага.

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Карло Анчелотти Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Эдер Милитао
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Источник:
Madrid Xtra
Опубликовал: Михаил Черныш
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