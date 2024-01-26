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Анчелотти: Куртуа и Милитао могут вернуться в этом сезоне
Лунину и Кепе приготовиться
Фото: twitter.com/thibautcourtois
Главный тренер "
"Куртуа и Милитао могут сыграть в этом сезоне. Процесс восстановления идет очень хорошо, они тренируются на индивидуальном уровне.
Сейчас февраль, и восстановление от таких травм, как у них, длится 6-8 месяцев, поэтому я думаю, что они сыграют в этом сезоне", – рассказал Анчелотти.
Напомним, что пока Куртуа травмирован, в воротах "Реала" переменно играют украинец Андрей Лунин и арендованный у "Челси" Кепа Аррисабалага.
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