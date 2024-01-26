Карло Анчелотти опроверг слухи о возвращении Бензема в клуб

Карло Анчелотти прокомментировал слухи о разговоре со своим руководством о возвращении Карима Бензема в мадридский "Реал".

"Новости о возвращении Карима в испанский клуб являются фальшивыми. Это фейковые новости. Я не говорил с клубом о Бензема и его потенциальном возвращении".

Карим играл за "Реал" с 2009 года, а летом 2023 года покинул испанский клуб, присоединившись к "Аль-Иттихаду".