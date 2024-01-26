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Карло Анчелотти опроверг слухи о возвращении Бензема в клуб
Фейковая информация в СМИ
фото из свободных источников
Карло Анчелотти прокомментировал слухи о разговоре со своим руководством о возвращении Карима Бензема в мадридский "Реал".
"Новости о возвращении Карима в испанский клуб являются фальшивыми. Это фейковые новости. Я не говорил с клубом о Бензема и его потенциальном возвращении".
Карим играл за "Реал" с 2009 года, а летом 2023 года покинул испанский клуб, присоединившись к "Аль-Иттихаду".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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