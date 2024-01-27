Лапорта в поисках нового тренера для Барселоны. Известные подробности

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта считал, что Юрген Клопп идеально подойдет для "Барселоны", но поскольку у него был контракт с "Ливерпулем", Лапорта никогда не рассматривал его переход в каталонский клуб, сообщает Sport.es.

Как отмечается, после объявления немецким специалистом о его уходе из "Ливерпуля" в конце этого сезона, Лапорта заинтересовался в приглашении Юргена Клоппа в "Барсу", но 56-летний немец вряд ли согласиться на это, ведь как, он высказался у него больше не осталось энергии на тренерскую работу. Сейчас Лапорта продолжает доверять Хави, хотя после окончания сезона, будет принято решение по поводу его будущего в "Барсе".

Напомним, "Барселона" занимает третье место в чемпионате Испании с 44 очками. Сегодня в 19:30 "Барса" сыграет с "Вильярреалом".