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Барселона теряет основного защитника до конца сезона
Алехандро Бальде
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" потеряла защитника Алехандро Бальде до конца сезона. Об этом сообщает Вarcacentre в Х.
По информации источника, у 20-летнего испанца - травма подколенного сухожилия. В ближайшие дни он перенесет операцию, скорее всего, после нее он не сыграет в этом сезоне.
???? With the decision to undergo surgery, Balde’s season has come to an end. @relevo— barcacentre (@barcacentre) January 27, 2024
Напомним, в поточном сезоне Бальде сыграл в 28-ми матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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Источник:UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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