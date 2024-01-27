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Барселона теряет основного защитника до конца сезона

Испания
Обновлено

Алехандро Бальде

Барселона теряет основного защитника до конца сезона

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Барселона" потеряла защитника Алехандро Бальде до конца сезона. Об этом сообщает Вarcacentre в Х.

По информации источника, у 20-летнего испанца - травма подколенного сухожилия. В ближайшие дни он перенесет операцию, скорее всего, после нее он не сыграет в этом сезоне.

Напомним, в поточном сезоне Бальде сыграл в 28-ми матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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