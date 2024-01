Барселона теряет основного защитника до конца сезона

"Барселона" потеряла защитника Алехандро Бальде до конца сезона. Об этом сообщает Вarcacentre в Х.

По информации источника, у 20-летнего испанца - травма подколенного сухожилия. В ближайшие дни он перенесет операцию, скорее всего, после нее он не сыграет в этом сезоне.

