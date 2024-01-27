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"В клубе привыкли ценить людей только после их ухода": Хави о ошибках в команде
Главная причина поражений?
twitter/FabrizioRomano
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес рассказал, какую ошибку допускает клуб несколько раз подряд:
"Мы в этом клубе привыкли начинать ценить людей только после их ухода. Эрнесто Вальверде, Жорди Альба, Серхио Бускетс – их разносили, когда они были здесь, а теперь их труд ценят. Давайте ценить то, что имеем".
Напомним, сегодня "Барселона" сыграет с "Вильярреалом", матч начнется в 19:30. Сайт UA-Футбол проведет трансляцию матча.
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Источник:Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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Bаrcelinius
27.01.2024 в 17:05
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