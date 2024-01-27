"В клубе привыкли ценить людей только после их ухода": Хави о ошибках в команде

Хавик, шо ты пургу гонишь? И Вальверде и Альбу и Бусю ценили в команде. Боже мой, этто шлемазл уже заранее заныл, заскулил...это ж он о себе любимом...как же он всё-таки жалок и противен. Какие подлые и позорные приёмчики... Тьфу нах...Как игрок Хавик был хорош, но, как человек он гавно.