Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сельта — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Сельта" — "Жирона»: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.01.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
“Жирона" после вылета из Кубка от "Мальорки" (2:3) едет в гости к "Сельте", которая с тем же успехом на неделе сыграла против "Реала Сосьедад" (1:2).
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Да, в Кубке они выступили похоже, но в Ла Лиге все иначе. Здесь "Жирона" все еще претендует на чемпионство на ряду с "Реалом", в то время, как "Кельты" всего на 2 очка опережают зону вылета.
Приход Рафы Бенитеса не усилил "Сельту", а, скорее, наоборот. У команды будто отобрали весь ее фарт; даже создав в 2-3 раза больше моментов она умудряется проигрывать. Тем временем "Жирона" ошибок не прощает — у нее лучшая атака Испании с 51 голом в 21 туре.
Сколько именно Довбик, Цыганков и компания отгрузят оппоненту, которому хронически не везет — увидим в воскресенье, 28 января, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало — в 15:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Сабаленко выиграла финал Australian Open-2024
- "Выразился, как импотент": Федецкий раскритиковал Чеферина за его слова об Украине и Израиле
- Свитолина показала милое фото своего домашнего любимца
- Федерация футбола Испании подала жалобу в правоохранительные органы из-за утечки аудио VAR с матча Реал - Альмерия
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО
- Я предложил себя Марго Робби. Бывшая звезда МЮ запустил смешной флэшмоб. ФОТО