Сельта — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

“Жирона" после вылета из Кубка от "Мальорки" (2:3) едет в гости к "Сельте", которая с тем же успехом на неделе сыграла против "Реала Сосьедад" (1:2).

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Да, в Кубке они выступили похоже, но в Ла Лиге все иначе. Здесь "Жирона" все еще претендует на чемпионство на ряду с "Реалом", в то время, как "Кельты" всего на 2 очка опережают зону вылета.

Приход Рафы Бенитеса не усилил "Сельту", а, скорее, наоборот. У команды будто отобрали весь ее фарт; даже создав в 2-3 раза больше моментов она умудряется проигрывать. Тем временем "Жирона" ошибок не прощает — у нее лучшая атака Испании с 51 голом в 21 туре.

Сколько именно Довбик, Цыганков и компания отгрузят оппоненту, которому хронически не везет — увидим в воскресенье , 28 января , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало — в 15:00 по Киеву.

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