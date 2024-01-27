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Ракитич в шаге от отъезда в Саудовскую Аравию

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Ракитич в шаге от отъезда в Саудовскую Аравию

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В чемпионате Саудовской Аравии со временем может появиться еще один звездный игрок. По данным испанского издания Relevo, полузащитник "Севильи" Иван Ракитич перейдет в клуб "Аль-Шабаб".

35-летний хорват имеет контракт с "Севильей" до конца июня этого года. Стоимость игрока - 3,9 млн евро. Трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается 30-го января.

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В этом сезоне Ракитич сыграл 26 матчей за "Севилью" во всех турнирах. В его активе 2 гола и 4 ассиста.

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Иван Ракитич Севилья Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Виктор Иванчук
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