"Позор!" Хави обратился к зрителям в камеру после решения VAR

Во время поединка "Барселона" - "Вильярреал" произошел инцидент, который мог бы быть решающим для одной из сторон.

В компенсированное время, при счете 3:3, произошел эпизод с участием Илкая Гюндогана и Санти Комесаньи. Полузащитник пытался прострелить вдоль ворот, однако попал в руку сопернику, который находился в штрафной площадке. Главный арбитр сначала назначил пенальти, но после просмотра VAR изменил свое решение.

На это очень эмоционально отреагировал главный тренер "блаугранас" Хави, который обратился к зрителям в камеру и сказал "Позор!".

По итогам встречи гости победили со счетом 5:3.