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"Позор!" Хави обратился к зрителям в камеру после решения VAR

Испания

Очень эмоциональный поединок против Вильярреала

"Позор!" Хави обратился к зрителям в камеру после решения VAR

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во время поединка "Барселона" - "Вильярреал" произошел инцидент, который мог бы быть решающим для одной из сторон.

В компенсированное время, при счете 3:3, произошел эпизод с участием Илкая Гюндогана и Санти Комесаньи. Полузащитник пытался прострелить вдоль ворот, однако попал в руку сопернику, который находился в штрафной площадке. Главный арбитр сначала назначил пенальти, но после просмотра VAR изменил свое решение.

На это очень эмоционально отреагировал главный тренер "блаугранас" Хави, который обратился к зрителям в камеру и сказал "Позор!".

По итогам встречи гости победили со счетом 5:3.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
27.01.2024 в 23:42
Ну не дадуть такий суперечливий пенальті Барселоні пробивати! Так відбив ліктем, який збільшував площину... але рука була біля тулуба! Тому десять арбітрів дадуть п'ятнадцять трактувань Відчуваю, що більш виправдає відміну пенальті. Тим більш треба не з арбітрами, а з оборонцями розбиратися! Що це за захист претендента на високі місця, що дозволяє пропустити П'ЯТЬ голів від команди другої половини таблиці. А попереду ще лютий буде лютувати!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
27.01.2024 в 23:42
Ну не дадуть такий суперечливий пенальті Барселоні пробивати! Так відбив ліктем, який збільшував площину... але рука була біля тулуба! Тому десять арбітрів дадуть п'ятнадцять трактувань Відчуваю, що більш виправдає відміну пенальті. Тим більш треба не з арбітрами, а з оборонцями розбиратися! Що це за захист претендента на високі місця, що дозволяє пропустити П'ЯТЬ голів від команди другої половини таблиці. А попереду ще лютий буде лютувати!
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0
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