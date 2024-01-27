Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Позор!" Хави обратился к зрителям в камеру после решения VAR
Очень эмоциональный поединок против Вильярреала
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Во время поединка "Барселона" - "Вильярреал" произошел инцидент, который мог бы быть решающим для одной из сторон.
В компенсированное время, при счете 3:3, произошел эпизод с участием Илкая Гюндогана и Санти Комесаньи. Полузащитник пытался прострелить вдоль ворот, однако попал в руку сопернику, который находился в штрафной площадке. Главный арбитр сначала назначил пенальти, но после просмотра VAR изменил свое решение.
На это очень эмоционально отреагировал главный тренер "блаугранас" Хави, который обратился к зрителям в камеру и сказал "Позор!".
По итогам встречи гости победили со счетом 5:3.
Aquí repetido el momento en que Xavi se dirige a la cámara para decir "Una vergüenza" #BarçaVillarreal pic.twitter.com/G6njPEbNDZ— MARCA (@marca) January 27, 2024
Популярное сейчас
- Миколенко забил первый автогол за Эвертон. ВИДЕО
- Главный тренер Шахтера показал на тренировке как надо пробивать 11-метровый. ВИДЕО
- Сельта — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
- Назван самый прибыльный футбольный клуб
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО
Комментарии 1