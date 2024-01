Примера. Бетис сильнее Мальорки, у Сосьедада ноль голов и две травмы

Матч невысокого качества, который точно никто не захочет пересматривать.

"Реал Сосьедад" оба свои реальные шансы забить имел в первом тайме, но и Туррьентес, и Мерино со средней дистанции не пробили Димитриевского.

"Райо", в свою очередь, деградировал после Ираолы настолько, что закончил дежурный матч без ударов в створ ворот и даже опасных моментов. Полное отсутствие идей.

Еще ухудшили впечатление от игры две травмы — показалось, что и у Захаряна, и у Ле Нормана что-то серьезное, и выбыли они надолго.

2 - Following the 2-2 draw at Vallecas in October 2023 and the 0-0 today, Rayo Vallecano and Real Sociedad have drawn both of their two meetings in the same LaLiga season for only the second time, and the first since 2018/19. Equality. pic.twitter.com/KfHnqG9dr7