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Известны три основных кандидата на должность главного тренера Барселоны
Роберто Де Дзерби, Рафаэль Маркес и Хулен Лопетеги
Фото: ФК Шахтер
Роберто Де Дзерби, Рафаэль Маркес и Хулен Лопетеги могут возглавить "Барселону".
По имеющейся информации, после объявления Хави Эрнандеса об уходе в конце этого сезона с поста главного тренера "Барселоны", появилась сообщения, кто может возглавить "Барсу" на следующий сезон. Основным претендентом является тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби. Также шансы возглавить "сине-гранатовых" есть у тренера "Барселоны Б" Рафаэля Маркеса и бывшего тренера "Реал Мадрида" Хулена Лопетеги.
Напомним, вчерашний матч против "Вильярреала" "Барселона" проиграла со счетом 3:5. Сейчас каталонский клуб отстает от лидера Ла Лиги ("Реал Мадрида") на 10 очков.
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