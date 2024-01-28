Известны три основных кандидата на должность главного тренера Барселоны

Роберто Де Дзерби, Рафаэль Маркес и Хулен Лопетеги могут возглавить "Барселону".

По имеющейся информации, после объявления Хави Эрнандеса об уходе в конце этого сезона с поста главного тренера "Барселоны", появилась сообщения, кто может возглавить "Барсу" на следующий сезон. Основным претендентом является тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби. Также шансы возглавить "сине-гранатовых" есть у тренера "Барселоны Б" Рафаэля Маркеса и бывшего тренера "Реал Мадрида" Хулена Лопетеги.

Напомним, вчерашний матч против "Вильярреала" "Барселона" проиграла со счетом 3:5. Сейчас каталонский клуб отстает от лидера Ла Лиги ("Реал Мадрида") на 10 очков.