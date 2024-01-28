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Известны три основных кандидата на должность главного тренера Барселоны

Испания
Обновлено

Роберто Де Дзерби, Рафаэль Маркес и Хулен Лопетеги

Известны три основных кандидата на должность главного тренера Барселоны

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Роберто Де Дзерби, Рафаэль Маркес и Хулен Лопетеги могут возглавить "Барселону".

По имеющейся информации, после объявления Хави Эрнандеса об уходе в конце этого сезона с поста главного тренера "Барселоны", появилась сообщения, кто может возглавить "Барсу" на следующий сезон. Основным претендентом является тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби. Также шансы возглавить "сине-гранатовых" есть у тренера "Барселоны Б" Рафаэля Маркеса и бывшего тренера "Реал Мадрида" Хулена Лопетеги.

Напомним, вчерашний матч против "Вильярреала" "Барселона" проиграла со счетом 3:5. Сейчас каталонский клуб отстает от лидера Ла Лиги ("Реал Мадрида") на 10 очков.

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Барселона Роберто Де Дзерби
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.01.2024 в 10:56
Как всегда, в уа-футбол вбрасывают непроверенную информацию, цель которой разжечь здесь страсть и поднять ну хоть немного рейтинг. На самом деле, эти три кандидатуры придумали, как один из вариантов, журнашлюхи. А Лапорта уже смотрит в сторону Юргена из Германии.
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Комментарии 2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.01.2024 в 10:56
Как всегда, в уа-футбол вбрасывают непроверенную информацию, цель которой разжечь здесь страсть и поднять ну хоть немного рейтинг. На самом деле, эти три кандидатуры придумали, как один из вариантов, журнашлюхи. А Лапорта уже смотрит в сторону Юргена из Германии.
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Bаrcelinius
28.01.2024 в 10:46
Если б я не знал, какие муравьи порой бывают в головах у руководства Барсы, то я подумал бы, шо это просто анекдот или очередная утка. КАК? КАК? можно всерьёз рассматривать этих шлемазлов на роль тренера Барсы? В таком случае не трогайте, оставьте Хави.
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