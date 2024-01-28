Сельта - Жирона: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Сегодня в 15:00 пройдет матч "Сельта" – "Жирона". Статистика личных пяти встреч ровна, дважды побеждала как "Жирона", так и "Сельта", один матч завершился вничью 1:1. В настоящее время "Жирона" занимает второе место, в то время как "Сельта" держится в двух очках от зоны вылета.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Чемпионат Испании "Сельта" - "Жирона"

28 января, 15:00

Прямая трансляция: MEGOGO