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Сельта - Жирона: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Забьет ли сегодня Артем Довбик? Отдаст ли результативную передачу Виктор Цыганков?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Сегодня в 15:00 пройдет матч "Сельта" – "Жирона". Статистика личных пяти встреч ровна, дважды побеждала как "Жирона", так и "Сельта", один матч завершился вничью 1:1. В настоящее время "Жирона" занимает второе место, в то время как "Сельта" держится в двух очках от зоны вылета.
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Чемпионат Испании "Сельта" - "Жирона"
28 января, 15:00
Прямая трансляция: MEGOGO
Прямая трансляция Сельта - ЖиронаСмотреть трансляцию
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