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Нападающий Ювентуса в ближайшие дни прибудет в Мадрид для подписания контракта с Атлетико
Уже обо всем договорено
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ювентуса" Мойзе Кин стал еще ближе к переходу в мадридский "Атлетико". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Соглашение между "матрасниками" и "бьянконерри" уже подписано. Итальянцы сегодня или завтра отправятся в Испанию для медицинского обследования и окончательного завершения перехода.
"Атлетико" заплатит "старой сеньоре" 500 тысяч евро за аренду футболиста до конца текущего сезона. Обязательная покупка Кина не включена в условия договора.
Для Мойзе Ла Лига станет четвёртым европейским чемпионатом. Ранее он кроме "Ювентуса" выступал также за "Верону", ПСЖ и "Эвертон".
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 18 миллионов евро.
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