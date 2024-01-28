Нападающий Ювентуса в ближайшие дни прибудет в Мадрид для подписания контракта с Атлетико

Нападающий "Ювентуса" Мойзе Кин стал еще ближе к переходу в мадридский "Атлетико". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Соглашение между "матрасниками" и "бьянконерри" уже подписано. Итальянцы сегодня или завтра отправятся в Испанию для медицинского обследования и окончательного завершения перехода.

"Атлетико" заплатит "старой сеньоре" 500 тысяч евро за аренду футболиста до конца текущего сезона. Обязательная покупка Кина не включена в условия договора.

Для Мойзе Ла Лига станет четвёртым европейским чемпионатом. Ранее он кроме "Ювентуса" выступал также за "Верону", ПСЖ и "Эвертон".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 18 миллионов евро.