Яремчук против Мадрида. Атлетико – Валенсия: смотреть LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Испании

В матче 22 тура чемпионата Испании "Атлетико" сыграет против "Валенсии". Команды находятся довольно далеко друг от друга в турнирной таблице: "матрасники" опережают "лос-чес" на девять очков. У валенсийцев есть шанс снизить этот разрыв. А у Яремчука может быть шанс сыграть в третьем матче подряд.

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Чемпионат Испании, 22 тур

28 января, 22:00

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