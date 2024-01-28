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Игроки Барселоны определились, кого хотят видеть в должности тренера

Испания
Обновлено

Луис Энрике

Игроки Барселоны определились, кого хотят видеть в должности тренера

Фото: twitter.com/SEFutbol

Новина українською

Игроки "Барселоны" в следующем сезоне хотят видеть Луиса Энрике на посту главного тренера. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, игроки "Барселоны" хотят, чтобы на пост главного тренера вернулся Луис Энрике. Он уже тренировал "Барсу" с 2014 по 2017 год. Сейчас же Луис Энрике - главный тренер "ПСЖ", его контракт рассчитан до 2025 года.

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Напомним, после вчерашнего поражения от "Вильярреала" Хави Эрнандес объявил об уходе с поста главного тренера "Барселоны" в конце нынешнего сезона.

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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Bаrcelinius
28.01.2024 в 15:30
Так нах.уя тогда спрашивается ждать окончания сезона, если игроки хотят видеть другого тренера? Ну шо за долбое@изм в этой Барсе происходит, ну?
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Комментарии 3
avatar
Bаrcelinius
28.01.2024 в 15:30
Так нах.уя тогда спрашивается ждать окончания сезона, если игроки хотят видеть другого тренера? Ну шо за долбое@изм в этой Барсе происходит, ну?
Ответить
0
0
avatar
Сampeón
28.01.2024 в 15:43
такий же як у твоїй пустій голові
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0
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ANESTEZIO (Вінниця )
28.01.2024 в 14:07
Вже гравці вирішують хто буе7 в барсолайні наступним тренером. Та призначте вже "рабірающєгося в футболє" Алєня
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