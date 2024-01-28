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Примера. Сельта — Жирона 0:1. Довбик не забил, но Порту подстраховал

Испания

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Примера. Сельта — Жирона 0:1. Довбик не забил, но Порту подстраховал

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Octavio Passos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" после двух подряд осечек победила на выезде. "Сельту" вновь погубила ее неэффективность возле чужих ворот.

По игре — первый тайм оказался гораздо интереснее и содержательнее второго.

Артем Довбик мог оформить дубль уже к 15-й минуте, но обе его попытки со второго этажа парировал Гуаита.

Что не удалось украинцу — то сделал Порту; опытный хавбек классно ворвался из глубины, получил пас от Гутьерреса и поразил ближний угол.

И вот после этого наступило самое интересное. При счете 0:1 "Сельта" ожила и провела сразу несколько отменных атак. Странд Ларсен и Дувикас по разу расстреливали ворота из убойных позиций, но оба не пробили Гассанигу.

Также Дувикас не реализовал выход один на один после грубой ошибки Блинда.

А когда не забиваешь такое, как тут победить? Вот "Сельта" и не победила. Во втором тайме "Жирона" ничего толкового не создала в атаке, но игру засушила в лучших традициях самого Рафы Бенитеса. Наверное, он заценил.

Касательно наших — и Довбик, и Цыганков отпахали каждую минуту. Такой себе рабоче-крестьянский футбол; впрочем, как и у остальной команды, кроме, может, Савио, который единственный создавал остроту на дриблинге.

В таблице победа вернула "Жирону" на первое место с 55 очками; у "Реала" - 54, но и матч в запасе. У "Сельты" - 16-е место и 17 баллов.

22-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Жирона" - 0:1

Гол: Порту, 20

"Сельта": Гуаита — Нуньес, Старфельт (Дотор, 79), Домингес — Мингеса, Тапиа (Мигель Родригес, 78), де ла Торре (Жаилсон, 66), Ману Санчес (Ристич, 66) — Дувикас, Аспас, Странд Ларсен

"Жирона": Гассанига — Коуто, Арнау, Блинд, Гутьеррес — Эррера, Алейш Гарсия — Цыганков (Валери, 83), Порту (Мартин, 69), Савио — Довбик

Предупреждения: Жаилсон, 71 — Блинд, 50

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Сельта (Виго) Жирона
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Комментарии
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Romerik (YNWA)
28.01.2024 в 17:35
Трохи не зрозумів фінта Мітчела утримувати на полі всю основу до останньої секунди, враховуючи що далі Сосьєдад. Можливо в старті далі вийде Стуані, Торре, Мартін...хз. Якщо така задумка, то дуже ризиковано, враховуючи чим така практика закінчувалася після Альмерії і Мальорки. З заміни завжди важче входити в гру, навіть лідерам, а з РС можуть знову програвати після першого. Якось мудрить Мітчел...
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Комментарии 9
Romerik (YNWA)
28.01.2024 в 17:35
Трохи не зрозумів фінта Мітчела утримувати на полі всю основу до останньої секунди, враховуючи що далі Сосьєдад. Можливо в старті далі вийде Стуані, Торре, Мартін...хз. Якщо така задумка, то дуже ризиковано, враховуючи чим така практика закінчувалася після Альмерії і Мальорки. З заміни завжди важче входити в гру, навіть лідерам, а з РС можуть знову програвати після першого. Якось мудрить Мітчел...
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PiterCantrope (Франківськ)
28.01.2024 в 17:42
Довбика не зняв, бо він високий, і на кутових добре грає головою. Мічел не хотів пропустити з кута як проти Бетіса на 88 хвилині. Торре гравець асоціативний, більше атакуючий хав, і міняти Ерреру або Ґарсію на нього Мічел теж не хотів. Вчора Барса грала з 3-ма хавами такого типу і пропустила 3 голи на останніх хвилинах. Міг хіба випустити Соліса замість Еррери, але той має 18 років і трохи зелений ще.
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PiterCantrope (Франківськ)
28.01.2024 в 17:51
Якщо Жирона вигравала 0-3, то Мічел випустив би і Стуані, і Торре, і Соліса.
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PiterCantrope (Франківськ)
28.01.2024 в 17:17
Складний матч на виїзді і дуже хороший результат враховуючи, що Жирона грала в середу теж на виїзді. 19 очок відриву від 6-го місця, це сильно. Будем дивитись матчі Більбао і Атлетико. Щодо Бенітеса, то чесно не знаю як він виграв ЛЧ з Ліверпулем і 2 ліги з Валенсією. Всі команди, які грали під його керівництвом, виглядали жахливо. Взяв Сельту, в якої був 3-й в лізі відсоток володіння м'ячем і склад для гри в єврокубках, а зараз в команди відсоток володіння 3-й з кінця, і майже таке ж місце в таблиці.
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Bаrcelinius
28.01.2024 в 17:22
Бенитес это аферист от футбола. Столько лет притворяться футбольным тренером...
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Bаrcelinius
28.01.2024 в 17:27
Сам недоумеваю, как он выиграл ЛЧ. Наверное был хорошим мотиватором анекдоты смешные в раздевалке рассказывал.
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Bаrcelinius
28.01.2024 в 17:28
и
 
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Bаrcelinius
28.01.2024 в 17:16
Даже при такой невзрачной игре Жирона побеждает. И снова пидрид обгоняет. *************** "Жирона это несерьёзно..." (какой-то шлемазл)
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Zidane5 (Одесса)
28.01.2024 в 17:00
Очень натужная победа . В след трех матчах есть огромные шансы взять 0 очей . После них уже можно будет говорить на каком месте закончить Жирона.
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