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Примера. Сельта — Жирона 0:1. Довбик не забил, но Порту подстраховал
Каталонцы не отпускают "Реал"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Octavio Passos
"Жирона" после двух подряд осечек победила на выезде. "Сельту" вновь погубила ее неэффективность возле чужих ворот.
По игре — первый тайм оказался гораздо интереснее и содержательнее второго.
Артем Довбик мог оформить дубль уже к 15-й минуте, но обе его попытки со второго этажа парировал Гуаита.
Что не удалось украинцу — то сделал Порту; опытный хавбек классно ворвался из глубины, получил пас от Гутьерреса и поразил ближний угол.
5 - Girona's Portu has scored five goals in 14 appearances against Celta de Vigo en LaLiga, more than against any other opponent in the competition. Favourite. pic.twitter.com/n5IcInkVf1— OptaJose (@OptaJose) January 28, 2024
И вот после этого наступило самое интересное. При счете 0:1 "Сельта" ожила и провела сразу несколько отменных атак. Странд Ларсен и Дувикас по разу расстреливали ворота из убойных позиций, но оба не пробили Гассанигу.
Также Дувикас не реализовал выход один на один после грубой ошибки Блинда.
А когда не забиваешь такое, как тут победить? Вот "Сельта" и не победила. Во втором тайме "Жирона" ничего толкового не создала в атаке, но игру засушила в лучших традициях самого Рафы Бенитеса. Наверное, он заценил.
Касательно наших — и Довбик, и Цыганков отпахали каждую минуту. Такой себе рабоче-крестьянский футбол; впрочем, как и у остальной команды, кроме, может, Савио, который единственный создавал остроту на дриблинге.
В таблице победа вернула "Жирону" на первое место с 55 очками; у "Реала" - 54, но и матч в запасе. У "Сельты" - 16-е место и 17 баллов.
22-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"
"Сельта" - "Жирона" - 0:1
Гол: Порту, 20
"Сельта": Гуаита — Нуньес, Старфельт (Дотор, 79), Домингес — Мингеса, Тапиа (Мигель Родригес, 78), де ла Торре (Жаилсон, 66), Ману Санчес (Ристич, 66) — Дувикас, Аспас, Странд Ларсен
"Жирона": Гассанига — Коуто, Арнау, Блинд, Гутьеррес — Эррера, Алейш Гарсия — Цыганков (Валери, 83), Порту (Мартин, 69), Савио — Довбик
Предупреждения: Жаилсон, 71 — Блинд, 50
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