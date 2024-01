Примера. Сельта — Жирона 0:1. Довбик не забил, но Порту подстраховал

"Жирона" после двух подряд осечек победила на выезде. "Сельту" вновь погубила ее неэффективность возле чужих ворот.

По игре — первый тайм оказался гораздо интереснее и содержательнее второго.

Артем Довбик мог оформить дубль уже к 15-й минуте, но обе его попытки со второго этажа парировал Гуаита.

Что не удалось украинцу — то сделал Порту; опытный хавбек классно ворвался из глубины, получил пас от Гутьерреса и поразил ближний угол.

5 - Girona's Portu has scored five goals in 14 appearances against Celta de Vigo en LaLiga, more than against any other opponent in the competition. Favourite. pic.twitter.com/n5IcInkVf1