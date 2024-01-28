  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Мичел: Хави - это Барса, а у меня контракт с Жироной до 2026 года
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мичел: Хави - это Барса, а у меня контракт с Жироной до 2026 года

Испания
Обновлено

Наставник Жироны о возможном переходе в блаугранас

Мичел: Хави - это Барса, а у меня контракт с Жироной до 2026 года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер Жироны Мичел прокомментировал слухи о том, что им интересуется Барселона, которая останется летом без Хави.

"Я сосредоточен на Жироне, а Хави лучше всего знает Барселону. У меня контракт с Жироной до 2026 года, так что нет. Хави - это Барса".

Также в претенденты на свободную в будущем должность уже записали тренера Реал Сосьедада Иманола Альгуасиля и экс-тренера Баварии и сборной Германии Ханси Флика.

По теме
yellow-arrow
Примера. Бильбао вернулся в ТОП-4, Севилья прервала серию поражений
yellow-arrow
Яремчук не попал в старт Валенсии на игру с Атлетико
yellow-arrow
Замена Хави - СМИ называют имена, которыми интересуется Барселона
Барселона Мичел Гонсалес Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Bаrcelinius
28.01.2024 в 21:11
Когда так говорят, значит это - ДА!
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
28.01.2024 в 21:11
Когда так говорят, значит это - ДА!
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости