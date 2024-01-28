Мичел: Хави - это Барса, а у меня контракт с Жироной до 2026 года

Главный тренер Жироны Мичел прокомментировал слухи о том, что им интересуется Барселона, которая останется летом без Хави.

"Я сосредоточен на Жироне, а Хави лучше всего знает Барселону. У меня контракт с Жироной до 2026 года, так что нет. Хави - это Барса".

Также в претенденты на свободную в будущем должность уже записали тренера Реал Сосьедада Иманола Альгуасиля и экс-тренера Баварии и сборной Германии Ханси Флика.