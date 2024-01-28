Замена Хави - СМИ называют имена, которыми интересуется Барселона

Вчера, 27-го января, Хави объявил об уходе из "Барселоны" по окончанию сезона. Об этом он сказал на послематчевой пресс-конференции проигранного матча с "Вильярреалом" (3:5).

Конечно, "Барселона" уже ищет своего следующего тренера. Последние несколько месяцев сообщалось, что клуб интересуется тренером "Болоньи" Тьяго Моттой, тренером "Жироны" Мишелем Санчесом. Глава "Барсы Атлетик" Рафаэль Маркес - тоже является потенциальным вариантом.

Среди новых имен - тренер "Реал Сосьедад" Иманоль Альгуасиль. The Daily Briefing сообщает, что он является одним из специалистов в шорт-листе "Барселоны".

"Реал Сосьедад" занимает 6-е место в Ла Лиге. В Кубке Испании команда вышла в полуфинал, где сыграет с "Мальоркой". Кроме этого, испанцы вышли из группы Лиги Чемпионов, поэтому в следующем раунде будут противостоять "ПСЖ".