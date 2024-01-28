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Яремчук не попал в старт Валенсии на игру с Атлетико
Надеемся выйдет позже
Фото: valenciacf.com
Украинский нападающий Роман Яремчук оказался вне стартового состава "Валенсии" на матч 22-го тура Ла Лиги с "Атлетико". Роман начнет игру на скамейке запасных.
⚽ Here's our starting XI ???? @atletienglish— Valencia CF (@valenciacf_en) January 28, 2024
#AtletiValencia ???????? pic.twitter.com/PnzyLVQE1V
Последний раз нападающий начинал матч с первых минут 2-го января, когда "Валенсия" победила "Вильярреал". Кстати, тогда Яремчук забил.
Поединок "Атлетико" - "Валенсия" начнется в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:Valencia CF
Опубликовал: Виктор Иванчук
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