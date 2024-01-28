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Яремчук стал первым усилением Валенсии в матче с Атлетико
Команда проигрывает
Фото: пресслужби ФК "Валенсія"
Продолжается игра 22-го тура Ла Лиги "Атлетико" - "Валенсия". Первый тайм был полностью за хозяевами - это и подтвердил гол Лино в конце первых 45-ти минут.
На 55-ой минуте Рубен Бараха выпустил в бой Романа Яремчука. Украинец заменил Франа Переса. К сожалению для "Валенсии" через 2 минуты после этого события они пропустили во второй раз. Автор гола - Депай.
#AtletiValencia ????⚪????— Valencia CF (@valenciacf) January 28, 2024
⚽ 1-0 | ⌚ 54' ???? @skoda_es
???? Yaremchuk
↩️ Fran Pérez pic.twitter.com/Wgum7eAJzh
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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