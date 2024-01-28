Яремчук стал первым усилением Валенсии в матче с Атлетико

Продолжается игра 22-го тура Ла Лиги "Атлетико" - "Валенсия". Первый тайм был полностью за хозяевами - это и подтвердил гол Лино в конце первых 45-ти минут.

На 55-ой минуте Рубен Бараха выпустил в бой Романа Яремчука. Украинец заменил Франа Переса. К сожалению для "Валенсии" через 2 минуты после этого события они пропустили во второй раз. Автор гола - Депай.