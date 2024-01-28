Примера. Атлетико — Валенсия 2:0. Одна команда забыла выйти на поле

"Валенсия" выиграла 4 подряд матча Ла Лиги, но на "Сивитас Метрополитано" ее просто не заметили.

"Атлетико" сыграл умно, уверенно, классно. Все попытки "Лос Чес" выбежать в контратаки пресекались. Также команда Диего Симеоне регулярно создавал перегруз на правом фланге, освобождая пространство для Лино слева. Ну, и фактор Гризманн — куда же без него?

Мамардашвили долго держал "Валенсию" в игре, отражая попытки Антуана, Депая, Молины, но за 40 секунд до конца первого тайма грузина таки пробили — это Гризманн эффектно вывел Лино на ворота пасом от центра поля, и тот не сплоховал.

Второй тайм — то же самое. "Атлетико" продолжал давить, и уже на 57-й минуте Депай сделал счет 2:0. Здесь отмечаем не только чутье форварда, но и перевод Барриоса — он был шикарен.

Memphis Depay lovely header ⚽️ pic.twitter.com/hHfeIPdZyB — FootColic ⚽️ (@FootColic) January 28, 2024

Наш Роман Яремчук вышел на замену за минуту до второго гола "Матрасников" и ожидаемо не спас инертную "Валенсию", но хотя бы был заметен. Посадил на желтую Сауля; один раз опасно пробил в створ ворот. Это уже больше, чем было у Дуро.

Также отмечаем, что на трибунах за игрой "Матрасников" наблюдал Мойзе Кин — он перейдет уже завтра, пока Анхель Корреа готовится отбыть в Саудовскую Аравию.

В таблице победа позволила "Атлетико" обойти "Барсу" за дополнительными показателями — у обеих команд по 44 очка. Касательно "Валенсии", то она 8-я с 32 баллами.

22-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Валенсия" - 2:0

Голы: Самуэл Лино, 45+5, Депай, 57

"Атлетико": Облак — Савич, Хименес (Витсель, 59), Рейнилду — Молина, де Пауль (Льоренте, 67), Коке, Барриос (Сауль, 81), Самуэл Лино (Рикельме, 67) — Гризманн, Депай (Мората, 67)

"Валенсия": Мамардашвили — Фулькье, Москера, Паулиста (Озкачар, 79), Гайя — Гильямон (Васкес, 79), Пепелу — Фран Перес (Яремчук, 56), Герра, Диего Лопес (Уго Гонсалес, 89) — Дуро (Альберто Мари, 89)

Предупреждения: Молина, 49, Сауль, 83